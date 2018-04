Die Arche Noah sticht in See

Haiger Der Kinderchor der katholischen Pfarrei Herz Jesu, der Kinderchor St. Jakobus Dahlheim und die Band der „You!gendkirche“ führen am Sonntag, 22. April, das Musical „Noah – Abenteuer Regenbogen“ in Haiger auf. Beginn ist um 16.30 Uhr in der katholischen Kirche (Bahnhofstraße 41).

Der Eintritt ist frei, um eine Spende zur Kostendeckung wird gebeten. (red)