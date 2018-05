Wetzlar Eine Botanische Wanderung am Weinberg im Wetzlarer Westend bietet die örtliche Nabu-Gruppe für Sonntag, 27. Mai, an. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Nabu-Scheune am „Hofgut Magdalenenhausen“. Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenlos. (red)