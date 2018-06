Die Diedenshäuser  Wehr lädt zum Fest

Noch nicht ganz so lange wechseln sich Diedenshausen und Sinkershausen jährlich mit einem „Gottesdienst im Grünen“ ab, ausgerichtet von der evangelischen Kirchengemeinde Gladenbach.

In diesem Jahr ist wieder Gottesdienst im Grünen in Diedenshausen, und so hat sich die Freiwillige Feuerwehr Diedenshausen kurzerhand entschlossen, den Gottesdienst in ihre Festivität einzubeziehen.

Los geht die Feier der freiwilligen Brandbekämpfer am Samstag, 16. Juni, um 20 Uhr mit Musik und Tanz am Festplatz. Während Martin Ganser für die musikalische Unterhaltung am Abend sorgt, freuen sich die Feuerwehrleute auf die gemeinsame Zeit mit Freunden, Bekannten und Gleichgesinnten aus dem Umland. Am Sonntag, 17. Juni, findet dann der Gottesdienst im Grünen erstmals am Bürgerhaus in der Ortsmitte statt.

Hüpfburg für die Kleinen

Die letzten Gottesdienste im Grünen wurden in Diedenshausen an der Schutzhütte gehalten, jedoch ist das Bürgerhaus besser zu erreichen und bietet weitere Vorteile. Beginn ist um 10.30 Uhr. Anschließend lädt die Wehr zum gemeinsamen Frühschoppen ein.

Gegen 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Außerdem wartet auf die kleinen Besucher eine Hüpfburg zum Toben. (pas)