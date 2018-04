Die Gesellschaft nachhaltig verändert

„Das Jahr 1968 hat die Gesellschaft fundamental verändert“, sagt Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD). „Viele Vorstellungen von damals sind mir selbst heute noch gegenwärtig, auch wenn man im alltäglichen Leben schon vergessen hat, wie viel ’68 verändert hat.“ Dieses besondere Jahr und die gesellschaftlichen Veränderungen greift der Fachdienst Kultur der Stadt nun mit zwei Ausstellungen und einer Stadtschrift auf.

Bei „Klasse Kampf“ im Erdgeschoss des Rathauses werden sich in Marburg aktive „68er“ als Zeitzeugen in filmischen Beiträgen an die Studierendenrevolte erinnern: Ohnesorg-Demonstration 1967 in der Gutenbergstraße, Elisabeth Abendroth, Annegret und Christoph Ehmann, Hans Eichel, Georg Fülberth, aber auch Wolfgang Richter, Claus Schreiner und Franziska Wiethold.

„Wir setzen das Thema ’68 visuell um“, erklärte Mascha Justus-Willershausen vom Fachdienst Kultur. Wer die Ausstellung besucht, kann eine Musikbox mit Hits von Heintje bis zu den Rolling Stones mit einem 1-DM-Stück zum Klingen bringen und auf einer „zeitgenössischen“ Schreibmaschine seine eigenen '68er-Erinnerungen aufschreiben.

Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 8. April, um 12 Uhr. Sie ist bis zum 13. Mai täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

36 Schaufenster sind bestückt

Ebenfalls ab dem 8. April gibt es in der Marburger Oberstadt 36 „Zeitsprung-Schaufenster“. In den Geschäften werden jeweils auf der einen Seite des Fensters 1968er-Objekte präsentiert, während auf der anderen Seite aktuelle Produkte zu sehen sind. Ende Mai werden die Schaufenster wieder geleert.

Die vom Kulturamt zur Verfügung gestellten Objekte aus den 1960er Jahren werden am 2. Juni ab 10.30 Uhr für einen guten Zweck verkauft.

Zudem ist in der Reihe der Marburger Stadtschriften des Rathaus-Verlages ein neuer Band „Marburg '68 A bis Z“ erschienen. Das Buch bietet viele Informationen und Erinnerungen auf 128 Seiten und ist ab sofort bei der Stadt Marburg und im Buchhandel erhältlich. Die Stadtschrift kostet fünf Euro. (red)