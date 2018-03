Von Thomas Hain

Die Kieler "Zebras" lahmen

Das Heimspiel der HSG Wetzlar gegen den Rekordmeister ist restlos ausverkauft

Die "Zebras" lahmen. Aber auch nach seiner historischen zweiten Heimniederlage in Folge hat der Rekordtitelträger nichts an Attraktivität eingebüßt. Sein Gastspiel morgen Abend (Anwurf: 19 Uhr) in der Wetzlarer Rittal-Arena ist restlos ausverkauft. Zum dritten Mal seit der "Einweihung" 2005 gegen die SG Wallau/Massenheim und dem erfolgreichen "Abstiegsfinale" 2007 gegen den SC Magdeburg bestreiten die Grün-Weißen ein Bundesliga-Heimspiel vor 4412 Zuschauern.

