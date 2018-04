Die Leonhards stehen im Fokus

Villmar Am Samstag, 5. Mai, beginnt um 16 Uhr eine Führung durch die Sonderausstellung „Die Leonhards – Marmorierer, Steinmetze und Bildhauer mit Tradition“. Die Führung richtet sich an interessierte Besucher, die das Wirken und Leben der Mitglieder der Steinmetzfamilie kennenlernen wol­len, die über ein Vierteljahrtausend an der Lahn und im Bereich des Herzogtums Nassau ihre Arbeit der Steinbearbeitung gewidmet haben. Zum üblichen Eintrittspreis wird pro Person ein Führungsbeitrag von zwei Euro erhoben. Anmeldungen sind nicht erforderlich. (red)