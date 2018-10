Die Menschheit retten

Los geht es um 20 Uhr auf der Behring-Bühne im Alten Behring Gutshof in Marburg (Brunnenstraße 16). New York 1942: Privatdetektiv Rick Jones, genannt Casablanca Jones, ist seit Monaten ohne Auftrag.

Spannender Krimi neu in Szene gesetzt

Als seine ehemalige Liebe Maria Villani sein Büro betritt, ändert sich alles.

Sie erteilt ihm einen harmlos erscheinenden Auftrag, der beide in einen Strudel spektakulärer Ereignisse stürzt, die sie von New York über Paris nach Florenz führen. In deren Verlauf kämpfen sie nicht nur mit ihrer Liebe füreinander, sie lösen auch noch das Geheimnis der Mona Lisa und retten nebenher die Menschheit vor Nazis, Gangstern und unheiligen Klerikern. Weitere Aufführungen folgen am 24. November und 1. Dezember jeweils ab 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 14 Euro zuzüglich Gebühren bei der Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH (Biegenstraße 15), unter (0 64 21) 9 91 20 sowie unter www.behring-buehne.de.

An der Abendkasse kostet der Eintritt 18 Euro. (red)