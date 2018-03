Die Natur in und rundum Wetzlar entdecken

Los geht es am Freitag, 13. April, um 19.30 Uhr mit einer Krötenwanderung. Vögel werden am Sonntag, 22. April, ab 10 Uhr beobachtet und am Sonntag, 29. April, ab 14 Uhr wird das Projekt Lahnschlinge bei Dutenhofen vorgestellt.

Weitere Themen sind unter anderem die Garbenheimer Lahnaue, Käfer, Insekten, Nachtfalter, Pilze, fliegende Kobolde und der Bodenerlebnispfad.

Das komplette Exkursionsprogramm liegt im Rathaus und in den Stadtteilbüros aus. Außerdem steht es im Netz unter www.wetzlar.de. Nähere Infos gibt es auch unter Tel. (06441) 99-390 oder Mail an umwelt-naturschutz(at)wetzlar.de. (red)