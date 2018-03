Die Schöpfung wertschätzen

In mehr als 170 Ländern rund um den Erdball werden zum Weltgebetstag Gottesdienste nach einer einheitlichen Liturgie gefeiert, die diesmal aus Surinam kommt. Die Liturgie kennengelernt haben die Frauen aus den Kirchengemeinden bei Treffen in Breidenbach und Günterod, wo die Teams Nord und Süd der Dekanats-Frauenarbeit ökumenische Vorbereitungstreffen angeboten hatten.

Dabei bekamen die Frauen unter anderem Gestaltungstipps für den Gottesdienst am Freitag (2. März) beschäftigten sich in Bibel-Arbeitsgruppen mit der zentralen Bibelstelle und den Fürbitten. Außerdem übten die Teilnehmerinnen die Lieder für den Gottesdienst.

Die Gottesdienstordnung haben christliche Frauen aus Surinam für die internationale und ökumenische Gebetsbewegung verfasst, die als die weltweit größte ökumenische Laienbewegung von Frauen gilt. „Gottes Schöpfung ist sehr gut!“ lautet der offizielle Titel des Weltgebetstages 2018.

Das Titelmotiv dazu hat die Künstlerin Sri Irodikromo gestaltet. Sie setzt Surinams Frauen als Siegerinnen in Szene. Surinam ist so selten in den Schlagzeilen, dass viele Menschen nicht einmal wissen, auf welchem Kontinent es sich befindet. Auf einer Fläche weniger als halb so groß wie Deutschland vereint das kleinste Land Südamerikas afrikanische und niederländische, kreolische und indische, chinesische und javanische Einflüsse.

Die frühere niederländische Kolonie liegt im Nordosten Südamerikas, zwischen Guyana, Brasilien und Französisch-Guyana. Rund 90 Prozent des Landes bestehen aus tiefem, teils noch vollkommen unberührtem Regenwald. Umweltzerstörung und massiver Rohstoffabbau jedoch bedrohen die einzigartige Flora und Fauna.

Der Weltgebetstag am Freitag, 2. März, bietet Gelegenheit, Surinam und seine Bevölkerung näher kennenzulernen. (klk/eöa)

Geplante Veranstaltungen im Dekanat

Das evangelische Dekanat Biedenkopf-Gladenbach hat zum Weltgebetstag folgende Veranstaltungen mitgeteilt:

Biedenkopf: 19 Uhr, Freie evangelische Gemeinde, Schulstraße 4

Breidenstein: 19 Uhr, evangelische Kirche

Dexbach: 19 Uhr, evangelische Kirche, mit anschließendem Imbiss

Kombach: 19 Uhr, evangelische Kirche, mit anschließendem Imbiss

Wallau: 19 Uhr, evangelische Kirche

Breidenbach: 19 Uhr, katholische Kirche

Wolzhausen: 19 Uhr, evangelische Kirche

Bischoffen: 19 Uhr, Wichernhaus; mit anschließendem Imbiss

Bottenhorn: 19 Uhr, evangelisches Gemeindehaus, mit anschließendem Imbiss

Günterod: 15.30 Uhr, evangelisches Gemeindehaus; mit anschließendem Imbiss

Hartenrod: 19 Uhr, evangelische Kirche

Buchenau: 19 Uhr, evangelische Kirche; mit anschließendem Imbiss im Gemeindehaus

Friedensdorf: 19 Uhr, Gemeindehaus der FeG; mit anschließendem Imbiss

Herzhausen: 19.30 Uhr, evangelische Kirche, mit anschließendem Imbiss

Holzhausen: 19.30 Uhr, evangelisches Gemeindehaus Holzhausen, mit anschließendem Imbiss

Gladenbach: 19 Uhr, Martinskirche; mit anschließendem Imbiss im Weltladen

Weidenhausen: 19 Uhr, evangelische Kirche, mit anschließendem Imbiss

Lixfeld: 19 Uhr, evangelische Kirche, mit anschließendem Imbiss im Martin-Luther-Haus

Oberhörlen: 19 Uhr, evangelische Gemeindehaus, mit anschließendem Imbiss