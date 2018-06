Die Schule rocken

In der Mehrzweckhalle des Johanneums ist Beginn am Sonntag um 14 Uhr und am Montag um 19 Uhr.

Das Musical ist eine fächerübergreifende Gemeinschaftsproduktion mit Band, Chor und Solisten der Jahrgangsstufe 9 bis 13. Karten für vier Euro gibt es im Sekretariat der Schule (Konrad-Adenauer-Straße).

Die lebenslustige Laura verliert ihren Job und ihre Wohnung. Ihr Freund trennt sich von ihr und ihre Schwester muss für eine längere Zeit ins Krankenhaus. Als sie spontan einen Job als U-Plus-Kraft am Johanneum-Gymnasium übernimmt, bemerkt sie, dass die völlig unmotivierten Schüler musikalisch talentiert sind.

Statt konservativen Unterricht macht Laura die Klasse für den „Lahn-Dill-Band-Contest“ fit. (red)