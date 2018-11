Die Seele mehr im Blick behalten

Eine 71 Jahre alte Anruferin aus Mittenaar leidet seit letztem Jahr unter Angst- und Panikattacken. Sie zittert am ganzen Körper und hat einen hohen Blutdruck. Ärztliche Untersuchungen haben ergeben, dass ihr Gehirn und ihr Herz gesund sind.

Die Ärztin rät ihr, dass sie sich eine psychotherapeutische Unterstützung sucht. „In einem Vorgespräch kann man klären, ob eine stationäre psychosomatische Behandlung angebracht ist“, meint Röming. „Wenn man in seelischer Not ist, bekommt man in der Psychosomatischen Klinik unmittelbar einen Termin zu Vorgespräch beziehungsweise stationärer Aufnahme.“

Eine 69-jährige Anruferin aus dem Raum Weilburg hat ein größeres Problem. Vor einem Jahr wurde bei ihr eine Immunerkrankung festgestellt. Sie wurde mit Cortison behandelt, was zu Nebenwirkungen geführt hat. Seit einigen Wochen leidet sie unter einer starken Depression. Sie hat versucht eine ambulante Therapie zu bekommen, aber dort gibt es lange Wartezeiten.

„Sie sollten bei Ihrer nächstgelegenen Institutsambulanz anrufen und darlegen, dass Sie sich in einer Krise befinden“, rät die Ärztin.Empfohlen wird ein Anruf beim Terminservice der kassenärztlichen Vereinigung. Die Anruferin solle schildern, dass sie eine ambulante psychische Behandlung brauche. „Innerhalb absehbarer Zeit bekommt man dann einen Termin bei einem Facharzt“, weiß Röming.

Die Behandlung in einer psychosomatischen Klinik sei eine psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung in einem multiprofessionellen Team, sagt die Expertin. Kreativ- und Psychotherapeuten, spezialisierte Krankenpfleger sowie Ärzte entwickeln gemeinsam mit den Patienten einen individualisierten Behandlungsplan und Behandlungsziele. Angeboten werden neben Einzel- und Gruppengesprächen auch Kunst-. Bewegungs-, Reit-, Physio- oder Musiktherapien. Ergänzend kommen Yoga, Enstpannungs- und Achtsamkeitsübungen hinzu. Außerdem gibt es berufsbezogene sozialarbeiterliche Unterstützung. Die Patienten lernen in speziellen Gruppen, wie sie den Umgang mit Stress positiv bewältigen und wie sie ein gesundes Leben führen können. Ein wesentlicher Punkt in der Behandlung ist die Milieutherapie, also die professionelle therapeutische Gestaltung eines heilenden Umfeldes. In der Begegnung miteinander wird die Kommunikations- und Beziehungsfähigkeit verbessert. Darüber hinaus werde die Wahrnehmung für eigene Bedürfnisse geschult. Die Patienten sollen durch die Behandlung erfahren, dass die Selbstfürsorge sehr wichtig für die eigenverantwortliche Lebensgestaltung ist. Es werden Bewältigungsmechanismen erlernt und trainiert, um mit Konflikten und Frustrationen besser umgehen zu können. Es ist wichtig, die körperlichen Signale richtig zu deuten und sie im Zusammenhang mit seelischen Vorgängen wahrzunehmen. So können Symptome von Angst und Panik auch ernsthaften Erkrankungen des Kreislaufsystemes, beispielsweise organisch bedingten Herzrhythmusstörungen, ähneln. Deshalb gehört es auch zur psychosomatischen Diagnostik, körperliche Beschwerden durch interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Ärzten abzuklären.

Psychosomatik hilft, wenn seelische Leiden mit körperlichen Beschwerden einhergehen

Die Psychosomatik sei dann zuständig, wenn seelische Leiden mit körperlichen Beschwerden einhergehen, ohne das eine organische Ursache diese zum Beispiel Schmerzzustände ausreichend erklären könnten.

Eine 70-Jährige aus Sinn war in stationärer psychosomatischer Behandlung und sucht Begegnungs- und Gesprächsmöglichkeiten. „Im psychosozialen Versorgungsnetz gibt es in Herborn und Dillenburg psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen“, erklärt die Ärztin. Dort könne sie fragen, welche Möglichkeiten für sie in Betracht kämen. „Die Beratungsstellen bieten Freizeitaktivitäten oder Gruppenangebote an“, erzählt Röming. Es sei für die Gesundheit wichtig, dass man mit Anderen in Kontakt komme und zwischenmenschliche Beziehungen pflege.