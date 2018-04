Die Sieger stellt der AC Wetzlar

Mit vier Gesamtsiegen und weiteren Platzierungen unter den ersten drei sicherten sich vom AC Wetzlar das Porsche-Team Christa und Willy Eisinger den Gesamtsieg. Zur „Deutsche Classic Revival Oldtimermeisterschaft des ADAC“ zählen über 30 Rallyes im ganzen Bundesgebiet.

In der ADAC-Hessen-Thüringenmeisterschaft im Oldtimer-Pokal fiel die Entscheidung erst beim letzten Wertungslauf in Erlensee im Kinzigtal. Mit einem Gesamtsieg konnten sich Uschi und Michael Kreuter (VW-Bus T2) noch am Vater-Sohn-Team Karl Heinz und Jens-Oliver Haus (Opel Manta i 200) vorbeischieben. Vervollständigt wurde das AC-WetzlarMannschaftsergebnis von Reinhard Woite (Mercedes 280SL) auf dem dritten Meisterschaftsrang. (red)