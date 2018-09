Die Stille nach dem Gold

Dort zieht sie ihre Bahnen. Warm angezogen, bis zur Verausgabung. Immer und immer wieder. Lisa Schmidlas Gold ist das ideell über die Maßen wertige Andenken an den bisher größten Moment ihrer Karriere, an "das intensivste Rennen meines Lebens." Für das sie gearbeitet hat wie eine Verrückte.

Gold in Rio bei Olympia. Auf dem Lagoa Rodrigo de Freitas, einem Gewässer, das olympische Ansprüche nie erfüllt hat, erzählt sie. Nach einem Rennen, in dem der deutsche Doppelvierer lange auf dem dritten Platz lag, ehe Lisa Schmidla aus Krefeld als Schlagfrau die Frequenz erhöhte und das Zeichen zum Angriff gab. Es reichte.

"Wir standen fürchterlich unter Druck, Bronze und Silber wären schon eine Enttäuschung gewesen", erzählt Schmidla am Montagabend bei der Sportlerehrung in Krefeld, bei der sie den dritten Rang erreicht. Es ist eine Publikumswahl.

Gefühle haben sich abgekühlt

Die 25-Jährige erzählt in den Räumen der Krefelder Volksbank an diesem Abend aus ihrem Seelenleben. Gold ist das eine. Das, was danach kommt, das andere. Sie spricht über ihr Seelenleben und die Zeit nach dem Rausch: "Nach dem Rennen war meine Motivation riesig weiterzumachen. Man wollte diesen Moment noch einmal erleben. Am liebsten am nächsten Tag gleich noch einmal Gold gewinnen."

Und jetzt? Mittlerweile haben sich die Gefühle abgekühlt, wie Mehltau, der sich über die Leidenschaft Rudern gelegt hat. Schmidla, kein Zweifel, ist auch enttäuscht. Wie so viele, die so hoch fliegen, das sportlich Größte erreichen - und dann irgendwann wieder auf dem Boden landen, wenn sie nicht gerade aus dem Fußball kommen. Es ist ein Armutszeugnis für Sport-Deutschland.

"Erst einmal neue Motivation finden"

Große finanzielle Unterstützung habe auch die Goldmedaille nicht eingebracht, erzählt sie. Sponsoren? Fehlanzeige, selbst mit Goldmedaille. Auch die mediale Resonanz habe nach den Tagen von Barcelona, wo man im Schnelldurchgang durch alle TV-Studios geschleust worden sei, schnell wieder nachgelassen.

Die Olympia-Sportarten traten in den Hintergrund. Wie so oft. Schinden für einen Tag Ruhm nach vier Jahren Schinderei? "Es ist eigentlich ein Vollzeitjob, aber man kriegt da nichts für. Ich muss erst einmal neue Motivation finden", sagt die Journalistik-Studentin (in Dortmund) bewundernswert ehrlich an diesem Abend in ihrer Heimatstadt. Alles ist offen.

"Manchmal denke ich mir: Warum tust du dir das überhaupt noch an?" Man möchte ihr eine Antwort geben. Aber woher kann die kommen? (WZ)