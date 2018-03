Die Weichen für das Stadtfest sind gestellt

Dillenburg. Das beliebte Dillenburger Stadtfest findet 2018 am Samstag, den 18. August statt. Im vorigen Jahr erfuhr das musikalische Konzept des Dillenburger Stadtfestes eine gründliche Überarbeitung. Nahezu 7.000 Besucher konnten insgesamt neun Livebands auf drei Bühnen erleben und auch vor der YOU FM-Bühne im Hofgarten sorgten fette Beats und coole Sounds für ausgelassene Stimmung unter den Partygästen.

Unter der Federführung von Eventmanagerin Elena Wechselberger (Stadt Dillenburg) traf sich das Booking-Team zu Jahresbeginn im Alten Rathaus. Gemeinsam mit Christoph Scaruppe und Frank Görzel (beide ehedem in Deckers MusicHall Herbornseelbach aktiv) sowie Steffen Keiner (Tourismusleiter der Stadt Dillenburg) wurden die Künstler für die diesjährige Aquarena-Nacht ausgewählt.

Nach den überwiegend positiven Rückmeldungen von Besuchern, Bands und Künstleragenturen aus 2017 war man sich in der Runde schnell einig, dass man die letztes Jahr eingeschlagene Richtung konsequent weiterverfolgen möchte. Damit auch 2018 wieder möglichst viele musikbegeisterte Besucher den Weg in die Oranienstadt finden, wurden für die Sommer-Sause je drei Bands aus den Bereichen Party, Rock und Metal engagiert. Das runderneuerte Konzept hat anscheinend schon ziemlich die Runde gemacht, denn für die diesjährige Aquarena-Nacht lagen so viele Angebote und Bewerbungen vor, dass dem Booking-Team die Auswahl nicht einfach gemacht wurde. „Da ist es sehr gut, mit Christoph und Frank zwei erfahrene und in der Musikszene hervorragend vernetzte Experten mit an Bord zu haben, die viele Bands und Künstler persönlich kennen“, stellte Wechselberger erfreut fest.

Party-Bühne im Hofgarten für die jüngeren Besucher

Das Musikprogramm ist in der Tat sehr bunt gemischt und besteht aus Coverbands wie auch aus Künstlern mit eigenem Songmaterial. Die Besucher dürfen sich auf Tribute-Shows von ABBA (Abba Explosion), Rammstein (Weissglut), Bon Jovi (New Jersey), Metallica (Scream Inc.) und Status Quo (Quotime) freuen. Dazu geben sich die im heimischen Raum etablierten Party- und Rock-Coverbands All Reset und Bigfoot die Ehre, und mit Supercobra und Schwerelos sind zwei Combos am Start, die das Publikum vor Ort mit ihren eigenen Songs zu überzeugen wissen. Im Booking-Team ist man optimistisch, ein qualitativ hochwertiges und auch recht abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt zu haben. „Da sollte doch für jeden Fan von guter handgemachter Livemusik etwas dabei sein“, so Christoph Scaruppe.

Aber auch der Hofgarten soll in diesem Jahr natürlich wieder mit in die Festlichkeiten eingebunden werden und vor allem den jüngeren Besuchern eine attraktive Party-Bühne bieten.

Und trotz dieses hochwertigen Programms, der aufwendigen Technik und den hohen Sicherheitsanforderungen ist man in Dillenburg hocherfreut, dass man den geringen Eintrittspreis in Höhe von fünf Euro auch in 2018 beibehalten kann.

Die Laufwege zwischen den Bühnen sind auch in diesem Jahr eher kurz und das gastronomische Angebot gewohnt vielfältig. Darüber hinaus sollen mehr Toiletten und eine bessere Logistik für mehr Komfort für die Besucher sorgen. „Natürlich spielt auch das Sicherheitskonzept bei einer solchen Großveranstaltung eine zentrale Rolle. Da wurde 2017 von der Stadt ein toller Job gemacht, der auch von den Einsatzkräften (Security, Polizei) und vom Ordnungsamt gelobt wurde. Da muss aber noch weiter dran gearbeitet werden, auch wenn gerade dieser Posten einen großen Teil unseres Budgets beansprucht“, so Wechselberger. Die Weichen für ein gelungenes Dillenburger Stadtfest wurden jedenfalls gestellt. Und so hofft man in Dillenburg und Umgebung auf einen schönen, lauen und vor allem trockenen Sommerabend am Samstag, den 18. August.