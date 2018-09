Die Woche auf mittelhessen.de

Einmal wöchentlich stellen wir auf mittelhessen.de Tiere vor, die in Heimen auf ein neues Zuhause warten. Diesmal ist das „Paulchen“. Sein ehemaliges Frauchen erkrankte und konnte sich um den Malteser-Mix nicht länger kümmern. So landete „Paulchen“ im Wetzlarer Tierheim. „Da verstand er zunächst einmal die Welt nicht mehr“, sagt Tierheim-Mitarbeiterin Janine Kosterlitzky. Mittlerweile sei der elf Jahre alte Rüde aber „angekommen“. Mit Artgenossen versteht er sich prima. Gar nicht vertragen kann er Stress. Deswegen suchen die Tierheim-Mitarbeiter für ihn eher ein Zuhause bei älteren Menschen. Falls „Paulchen“ Ihr Interesse geweckt hat: Ein Video zeigt den kleinen Kerl in Aktion. Klicken Sie mal rein!