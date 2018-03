Die bekannteste Radiostimme Hessens

Der inzwischen 71-Jährige ist nach wie vor aktiv. Er moderiert jeden Samstag in hr1 von 9 bis 12 Uhr die Sendung „Reinke am Samstag“. In dieser musikjournalistischen Sendung erzählt er in Zusammenarbeiten mit der Musikredakteurin Lidia Antonini Geschichten über die populäre Musik und liefert brandheiße Storys über neue Stars.

Vorgänger dieses Formats waren seit 2002 zunächst auf hr1 zu hören, eine Fangemeinde weltweit hörte zu. Auch deshalb, weil immer häufiger berühmte Musiker sich ans Studiomikrofon setzten. Oft waren sie mehr als nur Studiogäste, sie übernahmen, angeregt von Reinke, die Moderation und sorgten für unvergessliche Radiomomente. Dazu gehörten Reinke-Freund und BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken ebenso wie Anett Louisan, Paul Anka und Soul-Lady Joss Stone.

777 Mal „Hitparade International“

Auf seiner Homepage erzählt Reinke von seinen Kinderjahren. „Familie Reinke in Delmenhorst“, schreibt er, „besaß kein Radio. Deshalb hat mich das Medium um so mehr fasziniert, wenn ich bei Verwandten oder Nachbarn die Chance hatte, Rundfunk zu hören. Als Achtjähriger hörte ich Herbert Zimmermann mit der legendären Reportage vom Fußball-WM-Endspiel in Bern. “

Reinke, eigentlich gelernter Holzimportkaufmann, arbeitete zunächst als Sprecher und Moderator bei Radio Bremen und wechselte 1973 nach Frankfurt zum hessischen Rundfunk.

Am 7. Februar 1974 übergab ihm sein Chef Hanns Verres das Flaggschiff der Unterhaltung im HR, die „Hitparade International“. Diese Sendung moderierte Reinke 777 Mal – bis zum Juli 1989. Dann schied der begeisterte Hobbyflieger und Vater von zwei Söhnen auf eigenen Wunsch beim Rundfunk aus. Er widmete sich nun der Werbung und der Moderation von Veranstaltungen, unter anderem als Entertainer und Stadionsprecher der Frankfurt Galaxy.

Reinkes Comeback beim hessischen Rundfunk erfolgte im Jahr 2002. Da wurde das 30-jährige Jubiläum von hr3 gefeiert, alle Menschen, die einst an der Gründung des Senders beteiligt waren, kamen noch einmal zusammen. Daraus entwickelte sich erneut eine Zusammenarbeit, die bis heute anhält, einmal in der Woche zu hören mit „Reinke am Samstag“ auf hr1.

Die Radio-Legende ist nicht unbedingt glücklich über die Entwicklung des Radios. In einem Gespräch zu seinem 70. Geburtstag mit dem Medienmagazin „dwdl.de“ sagte er unter anderem: „Für die Programmgestaltung im Radio von heute sind manchmal nur noch reine Statistiker und Verwalter von Daten verantwortlich, die sich für die Musik gar nicht mehr interessieren. „Das Radio, so Reinke, verliere zunehmend seine Seele.

Gleichwohl betonte er: „Solange es den Hörern, dem Hessischen Rundfunk und dem Redaktionsteam Antonini/Reinke gefällt, bleibt es ein großer Spaß, den Hörern Spaß zu machen.“ (red)