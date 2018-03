WEILBURG-KUBACH In der Nacht zu Mittwoch sind acht Lampen und ein Grill aus dem frei begehbaren Außenbereich eines Restaurants in der Kubacher Weilbergstraße gestohlen worden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter & (0 64 31) 9 14 00 in Verbindung zu setzen. (red)