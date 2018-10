Diese Lesung wird gruselig

Runkel Die Stadtjugendpflege Runkel richtet am Mittwoch, 31. Oktober, in Kooperation mit dem Förderverein „Anyinamae Ghana“ eine Grusellesung mit dem Vincent-Preisträger Tobias Bachmann in dem Gewölbekel­ler des Burgmannenhauses aus. Neben der Literatur und kulinarischen Leckerbissen zum Erschaudern gibt es einen Preiswettbewerb. Das von einer Jury ausgewählte schaurigste Kostüm oder geschminkte Gesicht von Kindern und Jugendlichen erhält einen Wertgutschein. Los geht es um 19 Uhr. Für Zauber­getränke ist gesorgt. Eintrittskarten sind für sieben Euro bei der Stadtjugendpflege Runkel und per E-Mail an anyinamae-ghana(at)web.de erhältlich. (red)