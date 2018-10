Diese Messe  ist grenzenlos

Limburg Von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. Oktober, steigt in und vor der Stadthalle in Limburg die zweite Grenzenlos-Messe „Gesundheit, Spirit, Hei­len“. Nach der Premiere im vergangenen Jahr mit über 2000 Besuchern haben sich diesmal rund 100 Aussteller angemeldet. Diese gestalten mit mehr als 100 Vorträgen, Workshops sowie Erlebnis- und Mitmachangeboten ein vielseitiges Programm. Die Messe ist am Freitag von 14 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt, der an der Tageskasse zu zahlen ist, kostet am Freitag acht und ermäßigt sechs Euro sowie am Samstag und Sonntag jeweils zehn und ermäßigt acht Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Informationen sind auch im Internet unter www.mes­selimburg.com erhältlich. (red)