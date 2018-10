Diese Nacht wird lyrisch

Abend für die Sinne zum Träumen und Wachbleiben

Auf der Bühne stehen Mirjam Usbeck, Sigrid Krekel, Eike Schniebs und Ekkehart Voigt. Das Publikum erlebt einen lyrischen Streifzug mit Feinsinn und Wortgewalt sowie musischen Klängen. Poesie, besinnlich und ergreifend, zum Zusammenrücken, zum Zurückschauen und in die Ferne entschwinden – ein poetischer Abend für die Sinne sowohl zum Träumen als auch zum Wachbleiben. Für Essen und Trinken ist unter anderem mit Glühwein gesorgt.

Der Eintritt kostet zehn und ermäßigt acht Euro. Tickets können unter Tel. (06472) 8310834 (auf Anrufbeantworter) und per E-Mail an kuhustall(at)web.de vorbestellt sowie an der Abendkasse erworben werden. Weitere Informationen sind im Internet unter www.kuhustall.de erhältlich. (red)