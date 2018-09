Diesel: Für Straftat auch noch belohnt

Auch wenn manch Wahlkampf treibender Gewerkschaftsfunktionär jede Gelegenheit für kadertypische Miesmacherei nutzt: Der hessische Kultusminister Lorz hat für mich als Mutter zweier Töchter in den vergangenen Jahren herausragende Arbeit für die hessischen Schüler/innen geleistet. Laut Statistik wurden in Hessen trotz gesunkener Schülerzahlen in den letzten fünf Jahren über 4000 neue Lehrerstellen geschaffen, die Gesamtzahl stieg auf über 54 000. Die durchschnittliche Versorgung an Hessens Schulen liegt bei 105 Prozent, bundesweit einmalig. Die frühere SPD Landesregierung brachte es nur auf 83 Prozent. Unter Kultusminister Lorz entstand in Kürze ein umfangreiches Gesamtleistungs- und Förderpaket, das seinesgleichen sucht: Reduzierung der Klassengrößen, Lehrkräfteweiterbildung, zusätzliche Lehrerstellen für inklusiven Unterricht, Besoldung A13, Angebote für ganztägigen Verbleib der Schüler mit pädagogisch Bildungs- und Betreuungsangeboten oder bessere Schulausstattung.

Besonders die Herausforderung der Zuwanderung von Kindern, die keine deutsche Sprache sprechen, erforderte zeitnahes, feinfühliges Handeln, um deren Integration und Deutschförderung zum Erfolg zu führen und stellt die Schulen vor große Aufgaben, die bisher sehr erfolgreich gelöst wurden. Es wurden 700 neue Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte geschaffen, Intensivklassen, Alphabetisierungs- und Deutschförderkurse. Natürlich stehen noch viele Aufgaben bevor – gerade deshalb verdient diese Landesregierung das Vertrauen der Bürger. Petra Pelhak-Neufeldt, Wetzlar

Was ist uns die Gesundheit wert? Die Lobby bremst die Elektromobilität, der Umbau ist zu langsam und schadet letztlich uns allen. Wir fordern von der Politik, die Industrie zu zwingen zur Herstellung von einheitlichen Batterien, Bau von Fahrzeugen mit leichtem Austausch derselben. Anfahrstellen zum Wechseln von leer, halbvoll auf voll. Die Differenz wird ausgezahlt. Jetzt handeln, Ladestationen überall, führt in die Irre. Manfred Jäckel, Wetzlar

Wer ist für wen in der Diskussion über den „Dieselbetrug“? Etwas anderes als organisierte Kriminalität ist es schlicht nicht. Denken Sie mal nach: Ein Krimineller betrügt Sie vorsätzlich. Er muss aber nicht nur nicht für den Schaden haften, sondern wird für seine Straftat belohnt, in dem man Sie zwingt, das kriminell verdiente Geld dem Betrüger zu belassen und darüber hinaus sogar noch eine Belohnung dafür zu bezahlen, dass der Betrüger Ihnen ein nicht gefälschtes Produkt zusätzlich zu Ihrem Verlust verkaufen darf ! Verstehen Sie das? Ich auch nicht. Nur der Bundesverkehrsminister ! Was kriegt man eigentlich für so was? Michael Pinstock, Ehringshausen

Die Selbstbestimmung über meinen eigenen Körper ist immer noch eine Kernfrage des Menschseins. Und genau das ist die Entscheidungsfreiheit einer Organspende. Was bedeutet Organspende? Aus meinem Blickwinkel werte ich es als ein Zeichen der Bereitschaft, der Solidarität gegenüber eines bedürftigen und noch lebenden Mitmenschen. Das Spenden eines Organs nach meinem Ableben kann für den Empfänger Glück, Rettung und Segen sein. Für die Familien und Angehörigen neue Lebensqualitäten und Perspektiven öffnen. Das ist der Grundgedanke, der im Zusammenhang mit der Selbstentscheidung eines jeden mündigen Mitmenschen steht. Es muss nicht jedes Tun oder Lassen einer rechtlichen Regelung unterworfen werden, sondern die Bereitschaft, anderen Menschen zu helfen, muss erkennbar sein. Wir alle sind es den hilfesuchenden Menschen schuldig. Meine Bitte: „Organe spenden, heißt Leben retten!“ Willi Lesch, Wetzlar