Digitalisierung im Job

So lassen sich Hemmungen abbauen. Damit die Einführung erfolgreich verläuft, sollte die Geschäftsführung zudem vorab das Gespräch mit den Beschäftigen suchen, „so dass diese eigene Ideen und Wünsche einbringen können“, rät Professor Günter Maier in der Zeitschrift „Psychologie Heute“ (Ausgabe 07/2018). Er lehrt Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Bielefeld. Auch sei wichtig, dass Arbeitnehmer nötige Fortbildungen bekommen. Maier sieht die Digitalisierung weniger als Bedrohung – zumal diese schrittweise passiert: „Dadurch werden nicht massenweise ganze Berufe wegfallen.“ Denn nur manche Tätigkeiten in den Berufsfeldern können digitalisiert werden, andere nicht. Die neue Technik biete vielmehr die Möglichkeit, Arbeit neu und menschengerecht zu gestalten. (dpa/tmn)