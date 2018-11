Der beliebte Weihnachtstreff in der Marktstraße wurde 2017 von der Eventagentur „Twenty4seven Events“ aus Herborn übernommen. Veranstalter und Gastronom Valeri Bär glaubt an das Potenzial in Dillenburg und geht in diesem Jahr einen Schritt weiter.

Aus der positiven Resonanz des Weihnachtstreffs entsteht dieses Jahr auf dem Wilhelmsplatz ein Weihnachtsdorf mit rund 10 Weihnachtshütten und einer großen Bühne. Der Dillenburger Winterzauber ist geboren!

Besucher dürfen sich auf ein reichhaltiges Programm und viele Highlights freuen. Unter anderem besteht die Möglichkeit, sich an einem Stand der Fleisbacher Brauerei die Flaschen selbst abfüllen und mit einem individuellen Etikett versehen zu lassen. Mittwochs haben die Besucher die Chance, je eine Weihnachtsgans zu gewinnen, die vom Förderkreis Dillenburg e. V. verlost wird.

Am 6. Dezember besucht der Nikolaus den Dillenburger Winterzauber und Kinder dürfen sich auf eine Stiefel-Rallye freuen.

Am 21. Dezember findet die große Weihnachtsverlosung des Dillenburger Förderkreises im Weihnachtsdorf statt. Los geht es am Freitag, 30. November.

Das Weihnachtsdorf hat – außer an den Feiertagen bis zum 29. Dezember täglich von 11 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Am 24. Dezember kann der Dillenburger Winterzauber bis 14 Uhr besucht werden. Am 25. und 26. Dezember bleibt der Markt geschlossen. Das Team rund um Valeri Bär freut sich auf zahlreiche Besucher.