Dilltal-Krimi „Todgeweiht“ sehen

Die überaus positive Resonanz nach der Premiere vor zwei Wochen und vier weiteren Aufführungen – zuletzt zusammen mit seinem Krimi-Vorgänger „GlüXXspiel“ – sorgt für einen Nachschlag: „Todgeweiht“ geht in die Verlängerung und ist am Sonntag, 6. Mai, ab 15.15 Uhr und am darauffolgenden Dienstag, 8. Mai, ab 18.15 Uhr im Dillenburger Gloria-Kino zu sehen.

Karten für die beiden Vorstellungen können auf der Homepage des Gloria-Kinos bestellt werden

Tickets für acht Euro gibt es auf der Homepage des Gloria-Kinos unter www.gloria-kinos.de.

Spannende Unterhaltung mit viel Humor und Lokalkolorit ist garantiert, wenn das Verbrechertrio um den Schurken Waldmann im Forsthaus Dietzhölze vier Frauen als Geiseln nimmt und die Dillenburger Kommissare einen Mord auf dem Tisch haben. Besteht da vielleicht sogar ein Zusammenhang? (red)