Dinnerkonzert der Sänger

Hüttenberg-Rechtenbach Anlässlich seines 90-jährigen Bestehens veranstaltet der Gesangverein „Harmonie“ Rechtenbach am 3. November (Samstag) ein Dinnerkonzert unter dem Titel „Zum blauen Bembel“. Los geht´s um 19 Uhr im Bürgerhaus Rechtenbach. Neben einem hessischen Drei-Gänge-Menü servieren die Sänger ein Unterhaltungsprogramm mit Musik, Tanz und Gesang. Dazu gibt es Apfelwein vom Fass. Karten für 17 Euro gibt es in der Bäckerei Langsdorf in Rechtenbach sowie unter (0 64 41) 78 12 38. Mögliche Restkarten gibt es für 25 Euro an der Abendkasse. (red)