Diplom in Gold

LANGGÖNS-CLEENBERG Der MGV Liederkranz Cleeberg hat mit den drei Chorvorträgen „Engel“ von Rammstein, „Loch Lomond“ (Arrangement – Jonathan Quick) und „My Soul’s Been Anchored In The Lord“ (Arrangement – Moses Hogan“) und 23,75 Punkten souverän die Klasse MC 1 gewonnen und damit beim Chorwettbewerb in Kirrlach Gold geholt. Insgesamt hatten sich 22 Chöre aus dem gesamten südwestdeutschen Raum den Wertungsrichtern Matthias Böhringer und Linda Horowitz gestellt. (red/Foto: Privat)