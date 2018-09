Elz Der Amateur Tanzclub „Oranien“ Elz-Limburg-Bad Camberg bietet im Clubheim in Elz einen Workshop an. Discofox steht ab 9. Oktober sechsmal dienstags von 20 bis 21.30 Uhr an. Die Teilnahme kostet 40 Euro für Mitglieder und 50 Euro für Nichtmitglieder. Anmeldungen sind unter Tel. (06431) 52741 möglich. (red)