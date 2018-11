Diverse Kunstobjekte

Benita von Wendt arbeitet in Erdbach als freischaffende Künstlerin und Grafikerin und war an diversen Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen in Hamburg, Köln, Gießen und Wetzlar beteiligt. In der Alten Färberei präsentiert sie neue Arbeiten aus dem Bereich Mixed Media (Acrylfarben und Ölfarben auf Leinwand), Portraits in Öl aus der Zeit 2013 bis 2015, neue Plastiken „B-Ton-Köpfe“ und Fotografien, die sich mit dem Thema „Tiere und Natur“ beschäftigen. Die Ausstellung läuft bis zum 25. November und hat täglich von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es unter www.benita-von-wendt.de im Internet. (red)