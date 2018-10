Dom und Viseum besser kennenlernen

Am Sonntag, 14. Oktober, erfahren die Teilnehmer der Domführung Wissenswertes zur Geschichte und Kirchenbaukunst des Wetzlarer Doms.

Treffpunkt ist um 15 Uhr vor dem Dom. Stadtführerin Gisela Dickopp erläutert während der einstündigen Führung die eindrucksvolle Architektur und die besonderen Kunstgegenstände. Tickets für vier Euro (ermäßigt zwei Euro) gibt es bei der Stadtführerin.

Das Auge sieht nur Licht. Wie aber entstehen die Farben? Antworten gibt es am Sonntag ab 15 Uhr während eines einstündigen Rundgangs durchs Viseum (Lottestraße 8-10). Der Viseumsführer erklärt die optischen Geräte und beantwortet Fragen zum Thema „sehen verstehen“. Zudem können die Aufbauten ausprobiert und getestet werden. Die Zutrittskarten für sechs Euro (ermäßigt drei Euro) gibt es am Tag der Führung an der Museumskasse. (red)