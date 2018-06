Doppel-X: Vorsicht beim Zielwerfen!

Ich öffne den Karton und entdecke zwei doppelseitige Zielflächen. Eine davon wird auf den Unterteil des Kartons gelegt, und schon geht es los. Der Zugspieler nimmt sich einen weißen Würfel und einen seiner Farbe. Diese werden so auf die Fläche geworfen, dass die Wurf-Hand nicht über dem Spielflächenrand zum Stehen kommt. Die Würfel landen dann entweder auf einem 2x-Feld, einem 1x-Feld oder in einem Loch.

Wo der Würfel gelandet ist, erkennt man, indem man direkt von oben auf ihn schaut. Wenn auch nur eine Würfelecke auf einem höherwertigen Feld liegt, wird dieses honoriert. Die Würfelaugen werden multipliziert und als Chips ausgezahlt. Der Würfel, der gerade gepunktet hat, bleibt liegen und kann beim nächsten Wurf eines Mitspielers erneut Punktechips gewinnen, wenn er nach dem Wurf weiter auf einem Punktefeld liegt. Der Mitspieler wird ihn gleichwohl in ein Loch befördern wollen.

Der Spinner schnippst fremde Würfel weg

Eine Besonderheit hat dem Spiel seinen Namen gegeben: Zeigen beide geworfenen Würfel ein X, also „Doppel-X“, dann erhält der Zugspieler dafür zehn Punkte. Ein verbliebener Würfel eines Mitspielers mit einem X oben bringt diesem ebenfalls zehn Punkte, die als Chips ausgezahlt werden.

Der weiße Würfel wird vom Zugspieler immer wieder neu geworfen. Mitspieler, deren Würfel in einem Loch landen, gehen ohne Punkte aus. In der Wurfrunde eines Mitspieler kann er aber aktiv werden. An die Kartonecken werden Pappecken befestigt, die als Wettfelder dienen. Mitspieler ohne Würfel auf der Punktefläche können nun wetten, wo der Würfel landen wird. So hat man die Chance, Chips zu erhalten.

Das Spiel ist mit 50 Punkten bei 4 Mitspielern oder 70 Punkten bei 7 Spielern fertig.

In einer Revanche-Runde kann man das Zielfeld umdrehen oder die zweite Platte verwenden. Zudem gibt es einen „Spinner“, ein Pappdreieck, das in die Mitte einer Grundplatte gesteckt werden kann und fremde Würfel wegschnippsen soll.

„Doppel-X“ ist ein fetziges Würfelspiel, das auch auf Partys Anklang finden kann. Freude über geglückte Würfe und Ärger über Lochwürfe liegen nah beisammen.

„Doppel-X“, von Christian Fiore und Knut Happel für 3 bis 8 Mitspieler ab 8 J., ca. 23 € .