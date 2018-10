Dorf wird zum Luftkurort

Mengerskirchen-Waldernbach Die Theatergruppe des Heimatvereins Waldernbach führt ihr Theaterstück „Luftkurort Wal­dernbach“ in der Westerwaldhalle auf. Die Aufführungen sind am Samstag, 10. November, ab 20 Uhr, am Sonntag, 11. November, ab 18 Uhr und am Samstag, 17. November, ab 20 Uhr. In der Komödie möchte die Bäuerin auf der Touristenwelle mitschwimmen und inseriert für Urlaub auf dem Bauernhof. Die vielen Fremdenzimmer führen zu einigen Missverständnissen und Verwechslungen. Auch die Oma mischt kräftig mit.