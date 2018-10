Dorfgemeinschaft zeichnet Gewinner aus

Die Dorfgemeinschaft Schlierbach hatte ihren vielen Gästen einen stimmungsvollen Ausklang des dreitägigen Jubiläumsfestes beschert. Nach dem sehenswerten Festzug mit 33 teilnehmenden Gruppen versammelten sich Hunderte Besucher auf dem Festplatz hinterm Steinberg. Dorf waren neben flotten Rhythmen der Lahntalmusikanten auch reichlich Spiel und Spaß für kleine und große Akteure angesagt.

Beim Familientag stand unter anderem ein Luftballonwettbewerb auf dem Programm. Den ersten Platz belegte Maria Debus aus Hartenrod. Ihrem Ballon ging erst nach mehr als 150 Kilometern die Puste aus. Die Karte, die Maria an ihren bunten „Flieger“ festgemacht hatte, wurde in der Gemeinde Leinatal im thüringischen Landkreis Gotha gefunden.

Fast so weit schaffte es auch der Ballon von Noah Podlasin aus Günterod – er flog nach Schmalkalden in den Südwesten des Freistaates Thüringen. Dafür wurde Noah nun mit dem zweiten Preis belohnt. Freuen durfte sich außerdem Mathea Schmid aus Bottenhorn. Ihr Ballon landete in Philippsthal im osthessischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg, direkt an der Landesgrenze zu Thüringen.

Bei der abwechslungsreichen Teamchallenge stand der Spaß im Vordergrund. An sechs Spielstationen konnten die Mannschaften ihr Glück versuchen – beim Bürstenweitwurf, Skateboard fahren, Speerwurf, Erbsenknallen und Wasserbomben-Fischen sowie im Hindernisparcours.

Auch einige Teams bekommen Preise

Aus allen Teilnehmern wurden fünf Gewinner ermittelt: die Familie Philipp aus Siegbach, das Team Dehlen aus Bad Endbach, „Die coolen Kids“ aus Hartenrod, das Team Unicorn aus Schlierbach und die „Gangster der F6c“ aus Hartenrod.

Als Preise für beide Aktionen verteilte die Schlierbacher Dorfgemeinschaft Gutscheine für Schwimmbäder, Eisdielen, Pizzerien und eine Bäckerei. (mi)