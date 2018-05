Dr. Susan Abbe

Lokalredakteurin

Geboren 1975 in Mühlhausen (Thüringen), verheiratet. Nach dem Abitur im Jahr 1994 folgte ein einjähriger Auslandsaufenthalt als Au-pair in Banchory (Schottland). 1995 Beginn des Studiums der Arabistik, Germanistik sowie Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Göttingen. Studienaufenthalte in Tunis (Tunesien) und Damaskus (Syrien). Ab 2001 Dissertationsprojekt zur islamischen Mystik, Titel der Forschungsarbeit: "Der Weg der Sadiya – Studien zur Selbstdarstellung eines Sufiordens im osmanischen Damaskus". Universitätsabschluss mit bestandener Promotionsprüfung im November 2005. Parallel zum Studium zweijährige journalistische Tätigkeit als freie Mitarbeiterin beim "Eichsfelder Tageblatt" in Duderstadt (Niedersachsen). Familiäre Gründe führten 2002 zum Umzug nach Mittelhessen und Ende 2002 zum Start als freie Mitarbeiterin bei der Zeitungsgruppe Lahn-Dill. Oktober 2006 bis September 2008 Volontärin, danach Redakteurin in den Lokalredaktionen Wetzlar und Dillenburg. Seit Oktober 2015 Redakteurin in der Lokalredaktion Hinterland.