Dreharbeiten beim RSV-Fanclub

m Mittelpunkt des Abends stand die Ehrung der Mitglieder, die seit 15 Jahren dazu gehören: Christian Schwarz, Dirk Stephan, Corinna Steiner, Renate Schwarz, Klaus-Dieter Schwarz, Kathrin Schwarz, Daniel Pingel, Julia-Katharina Räther, Jörg Riemenschneider, Holger Schlicht, Kevin Kleiber, Peter Bangel, Sven Köppe, Petra Pitz, Jasmin Jung, Michael Pitz, Ria Reh, Caroline Morel, Siegfried Kohl, Björn Steiner, Carsten Crombach, Edith Ludwig, Felix Ludwig, Bernd Groß, Gudrun Groß, Marcel Rudert, Anabelle Hönig und Myriam Patzelt standen zur Ehrung an. Bei den Wahlen wurde Susanne Hoffmann als stellvertretende Vorsitzende wiedergewählt. Kassierer bleibt Georg Busenbach, der das Amt im November übernommen hatte, da sein Vorgänger aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden musste. Weiter bestätigt wurden die bisherigen Beisitzer Dimi Koutsimanis, Martin Watzel und Laura Zulauf. Als neue Beisitzerin wurde Fabienne Zulauf gewählt.

In seinem Jahresbericht ging Schwarz auf die Aktivitäten des Vereins ein. Außerhalb der Saison nahm der RSV Fanclub erstmals am Aßlarer Stadtfest teil. Fazit: „Da sind wir doch beim nächsten Mal wieder mit dabei, oder?!“ Gut kam auch der Weihnachtspäckchen-Konvoi des Round Table Wetzlar an, für den Fanclubmitglieder Päckchen für Kinder in Osteuropa packten. Eine Wiederholung ist geplant.

Eine runde Sache auch der Fanclub-Stammtisch mit interessanten Themen. Die Champions Cup Vorrunde im Februar in Wetzlar war nur ein Beispiel für das freiwillige Engagement der Fanclub-Mitglieder, ohne das solche Großveranstaltungen überhaupt möglich seien. Ein weiterer Höhepunkt war das Interesse des japanischen Fernsehens am RSV-Fanclub. Ein interessantes Projekt stellte Zach Wittmann mit „Companion 2 Go“ vor. Hier war auch das japanische Kamerateam dabei. Das Ergebnis soll bei einem Stammtisch angeschaut werden, sobald die DVD vorliegt. Als Vorausblick in die neue Saison 2018/2019 kündigte Schwarz die Fanclub-Grillfeier zur Saisoneröffnung an, die am 16. September auf der Grillhütte Schäfersburg in Solms-Niederbiel stattfindet. (hp)