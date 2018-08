Drei Akte, drei Schlüsse und sehr viel Geld

Dabei gibt es eine Überraschung: Angelegt an den Klassiker „Der Besuch der alten Dame“ hat Heix mit seinem Ensemble eine tragische Komödie in drei Akten inszeniert, die drei mögliche Schlussversionen enthält.

Publikum wird Schluss selbst bestimmen

Das Publikum wird also erstmals bei einer KuSch-Produktion den möglichen Ausgang des Stücks selbst bestimmen. Die imaginäre Kleinstadt Güllen ist wirtschaftlich ruiniert.

Die Kassen sind leer, die Bewohner haben keine Arbeit und sind arm. In diese Hoffnungslosigkeit platzt die Nachricht, dass Claire Zachanassian – eine der reichsten Frauen der Welt – ihre Heimatstadt besuchen will. An diese Rückkehr knüpfen alle ihre Hoffnung auf eine Wiederbelebung der Gemeinde.

Ein ehemaliger Liebhaber soll den „hohen Besuch“ gnädig stimmen. Zachanassian bietet auch ihre Hilfe an, doch sie fordert dafür eine grausame Gegenleistung...

Gleich 21 Personen wirken mit

Stolze 21 Mitwirkende werden das erste Dürrenmatt-Stück in der KuSch umsetzen, das nach der Premiere am 24. August noch am 25., 29. und 31. August sowie am 1. September jeweils ab 20 Uhr zu erleben ist. Außerdem gibt´s eine Vorstellung am 26. August (Sonntag) ab 17 Uhr.

Tickets für 14 Euro gibt´s bei Optik Tafelski in Herborn unter (0 27 72) 28 89 und in der Dillenburger Musicbox unter (0 27 71) 2 44 67. Weiterhin im Internet unter www.kusch-herborn.de. (red)