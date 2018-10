Drei Tage lang geht die Post ab

Los geht es am Samstag mit dem Stellen des Kirmesbaums, den die Kinder des Kindergartens „Wirbelwind“ geschmückt haben. Mit dem Fassbieranstich eröffnen Runkels Bürgermeister Friedhelm Bender und Wirbelaus Ortsvorsteher Manfred Jost die Kirmes offiziell. Nach einem Umtrunk unter dem Kirmesbaum steigt ab 20 Uhr ein Burschenschaftsabend mit verschiedenen Spielen. Für die Stimmung sorgt die Musikgruppe „Zweiklang“. Die größte Burschenschaft erhält einen Bierpreis.

Am Sonntag beginnt um 14 Uhr in der evangelischen Kirche ein Kirmesgottesdienst. Im Anschluss gibt es in der Stadthalle Kaffee und Kuchen. Der Musikverein Heckholzhausen sorgt für gute Stimmung. Der Vortanz wird versteigert.

Nachdem die Kirmesburschen und -mädchen am Montagmorgen durch den Ort gezogen sind und alle geweckt haben, beginnt um 11 Uhr der Frühschoppen. Es gibt Mittagessen. Die Musikgruppe „Zweiklang“ spielt auf. Ab 15.30 Uhr gibt es bei der Tombola Preise zu gewinnen. Danach klingen die Kirmesfeierlichkeiten aus.

Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Veranstalter ist der Turn- und Sportverein, der von den Kirmesburschen und -mädchen unterstützt wird. (red)