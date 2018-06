Dreschhalle öffnet ihre Tore

Markthändler bieten eine Vielzahl vor allem regionaler Produkte an. Unter anderem gibt es auch kostenfreien röstfrischen Kaffee aus der Kaffeerösterei Lauel in Herborn. Ab 13 Uhr sorgt ein Akkordeonspieler aus Winnen für die musikalische Unterhaltung. Bei schlechtem Wetter können es sich die Besucher in der Dreschhalle gemütlich machen.

Informationen zur Verkehrs- und Parksituation gibt´s bei bei der Mobilitätszentrale in Wetzlar unter Tel. (06441) 4071877. Unter www.dreschhalle-muenchausen.de gibt es weitere Infos zum Markt.

Außerdem veranstalten der Förderverein Münchhausen und die Dorfjugend von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Juni, die Dreschhallenkirmes.

Am Freitag steigt ab 20.30 Uhr eine Disco-Nacht: Tobi & Kalle legen auf. Der Eintritt ist bis 21.30 Uhr frei, danach kostet er drei Euro. Am Samstag geht´s direkt mit dem Feiern weiter, denn „Gerfrieds und Uwes Musikexpress“ möchte ab 20.30 Uhr für Partystimmung sorgen. Der Eintritt kostet fünf Euro. Einlass ist ab 19 Uhr.

Der Sonntag startet um 11 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen. Mit volkstümlicher und moderner Unterhaltungs- sowie Stimmungsmusik ist wieder jede Menge gute Laune mit „Gerfrieds und Uwes Musikexpress“ angesagt. Der Eintritt zum Frühschoppen am Sonntag ist frei.

Weitere Infos gibt´s unter www.dreschhalle-muenchhausen.de im Netz. (red)