Die Autorin macht ihren Leserinnen und Lesern auf charmante Art und Weise bewusst, dass jeder von ihnen besonders ist. Dieses Bewusstsein, so sagt sie, wird das eigene Leben verändern.

Eine positive Haltung zu sich und dem Leben zu entwickeln, fördert nicht nur die Gesundheit, es macht auch in mancherlei Hinsicht frei. Zum Beispiel in der Begegnung mit anderen.

Sandra Tissot nimmt ihre Leserinnen und Leser direkt an die Hand, so möchte man meinen. Ganz unverblümt wählt sie das „Du“ als Anrede – vom Anfang bis zum Ende des 148-seitigen Taschenbuches. Sie spricht von Selbstzweifeln beim Blick in den Spiegel, der Kunst, Komplimente zu machen, der oft geschönten Außendarstellung und fragt nach echter Authentizität.

Tissot empfiehlt die Neuordnung der eigenen Gedanken, eine gute Gesellschaft und Abgrenzung von Widersachern. Echte Entspannung findet sich, wenn man es schafft, die Perfektion an den Nagel zu hängen und das Relaxen ohne Erwartungshaltung geübt wird. Und wer seiner eigenen Passion folgt, dem haftet eine magische Strahlkraft an, erklärt die Autorin.

Sie legt ein hohes Tempo an den Tag, das Buch liest sich genauso flott, wie es geschrieben ist. Schön sind die grau unterlegten Sätze, die es wert sind, im Gedächtnis verankert zu werden. Und so manche Übung hilft, die neu entdeckten Wahrheiten zu vertiefen.

„Du bist umwerfend! Werde dir deiner selbst bewusst“, Sandra Tissot, Verlag dielus edition, ISBN 978-3-9819383-2-6, 14,99 Euro. (ti)