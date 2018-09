Dumm gelaufen

Schwalmstadt-Ziegenhain Schwere Jungs haben es nicht leicht. So auch in der Justizvollzugsanstalt in Schwalmstadt-Ziegenhain, wo Mörder, Erpresser, Vergewaltiger und Entführer teilweise bis zu lebenslang mit anschließender Sicherungsverwahrung einsitzen. Und sich bisweilen beim Hofgang die Zeit mit Fußball vertreiben. Dumm nur, wenn das Leder im Stacheldraht auf den mächtigen Mauern, die an manchen Stellen aus dem 12. Jahrhundert stammen, hängenbleibt. Einfach hochklettern ist am Paradeplatz in der osthessischen Idylle schließlich verboten.