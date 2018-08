Wetzlar „Brunnen, Kirchen und Paläste – ein Streifzug durch Rom“ lautet der Titel eines Vortrags am Montag, 3. September, ab 16 Uhr in der Wetzlarer Freien evangelischen Gemeinde (Im Amtmann 12). Referent ist Pastor Matthias Fallert. Zum Vortrag gibt es Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei. Nähere Infos per Mail an stielmann(at)t-online.de. (lr)