Eschenburg-Roth Der Naturschutz- und Heimatverein Roth lädt zur Herbstwanderung für Mittwoch, 3. Oktober, ein. Treffpunkt ist um 9.15 Uhr in der Dorfmitte am Brunnen. Die Wanderung dauert etwa zwei Stunden. Der gemeinsame Abschluss findet im Naturschutzgebiet an der Leuchte statt. (red)