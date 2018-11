Durch die Nacht schwärmen

Es ist 1.18 Uhr, Nebel liegt über dem Bahnhofs-Vorplatz. In der Ferne sind ­rote und grüne Lichter der Kreuzungs-Ampeln zu erkennen, ab und zu scheint die nahe Hochbrücke der Stadtautobahn zu vibrieren, wenn ein Auto über die Stadtautobahn saust.

Viel los ist in dieser Herbstnacht, einer Nacht wenige Wochen nach Beginn des Wintersemesters nicht. Noch nicht. Vielleicht ja in neun Minuten – wenn laut Digitalanzeige der Nachtbus die ersten Marburger, deren Zustand sich zwischen fröhlich angetrunken, sturzbesoffen oder radikal nüchtern bewegt, durch die Innenstadt befördert.

„Ich komme gerade vom Feiern und möchte nur noch nach Hause“, sagt ein Student

Die Stimmung im Fahrzeug, als es anrollt? Sehr entspannt, was wohl an der Müdigkeit liegt, die sich in den Augen vieler Fahrgäste spiegelt. „Ich komme gerade vom Feiern und möchte jetzt nur noch nach Hause“, erzählt Student Moritz Bauerbach. Allgemein gehe es im Marburger Nachtbus eher gesittet zu, erzählt er. „Ich bin schon unzählige Male mit dem Nachtbus gefahren aber bisher habe ich keine bizarren Erlebnisse mitbekommen“.

Den Eindruck bestätigen die Stadtwerke auf Anfrage, handfeste Auseinandersetzungen hätte es bislang nicht gegeben.

Und er muss es wissen: Busfahrer Alexander Hein. „Natürlich erbrechen alkoholisierte Fahrgäste, das kommt vor allem im Winter vor, wenn sie aus der Kälte in den warmen Bus steigen“, sagt er. In solchen Fällen werde der Bus gewechselt. Wird der Verantwortliche ausfindig gemacht, zahle er eine Reinigungsgebühr, sagt er. Aber Übergriffe, Gewalt? Nein, das habe ich noch nicht mitbekommen.“ Generell gehe man aber nicht auf Diskussionen mit betrunkenen Fahrgästen ein. Komme es aber trotzdem zu einem Übergriff, sind die Busfahrer mit einem Alarmknopf am Handy ausgestattet, der die Polizei direkt verständigt.

Zu Stoßzeiten, so berichtet Hein, könne der Bus auch mal richtig voll werden. „Das ist immer so gegen 3 oder 4 Uhr, die Leute wollen dann zu den Bahnhöfen, damit sie den ersten Zug nach Hause erwischen.“

Mit den Nachtbusfahrten geht auch ein regelmäßigerer Verkehr, ein häufigeres Ein- und Aussteigen an den Haltstellen einher. Und das stört die nächtliche Ruhe rund um die Bushaltestellen – etwa im Campusviertel. „Es wird rumgegrölt, die Gegend vermüllt, wild uriniert“, berichtet etwa Frank Wilser, der nahe des Lahnufers im Campusviertel wohnt.

Der Ortsbeirat des Campusviertels schätzt die Nachtbusse als sinnvoll ein

Die Haltestellen des Nachtbusses würden in der Zeit vor der planmäßigen Abfahrt häufig zu Treffpunkten der Wartenden, dazu komme das An- und Abfahren, das Öffnen der Türen der Busse – „dass es nervt, wäre milde ausgedrückt“, sagt er. Auch der ansässige Ortsbeirat stellt fest, dass es seit der Änderung nachts etwas lauter werden kann: „Man bemerkt die Busse natürlich, aber mich stören sie nicht. Bei mir sind jedenfalls keine Beschwerden deswegen eingegangen“, sagt Dr. Sabine Schock, Ortsvorsteherin des Campusviertels. Eine Nachfrage sowohl bei Stadtwerken wie auch beim Ordnungsamt habe ergeben, dass auch dort keine Beschwerden wegen der Nachtbusse vorlägen.

Allgemein schätze der Ortsbeirat das Nachtbusangebot als sinnvoll ein, um von Veranstaltungen gut nach Hause zu kommen, vor allem, wenn die Leute Alkohol getrunken hätten und somit selbst nicht mehr fahrtüchtig seien. Ein alternatives Angebot seien die Anruf-Sammeltaxen, die jedoch nicht die notwendigen Kapazitäten böten. Die Linie 1 ist schon vor Monaten verlängert worden und fährt nun auch unter der Woche ab 1 Uhr in der Nacht stündlich. Unter der Kennzeichnung N1 fährt sie vom Hauptbahnhof durch die Innenstadt zum Südbahnhof und umgekehrt.

Die Linie N1 bedient nicht ganz Marburg. „Wir müssen zum Stadtwald, von der Innenstadt. Bis dahin ist es ein weiter Weg, die Nachtbuslinie fährt leider nicht dahin“, sagt Studentin Lena Hergert. Es sei wünschenswert, dass der Nachtbusverkehr ausgebaut werde. Pläne gibt es dazu bereits. Doch bis es soweit ist, müssen sich die Nachtschwärmer wohl noch ein wenig in Geduld üben.

Die Nutzung des Nachtbusses rentiert sich für die Stadtwerke: „Wir beobachten eine erfreulich gute Nutzung des Nachtbus-Angebotes“, resümiert Unternehmens-Sprecherin Sarah Möller, auf Anfrage.