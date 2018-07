EVE rocken zum Start des Sommerfestivals

Fünf Konzerte mit sechs Bands hat die Konzertreihe in diesem Sommer zu bieten. Erstmals verpflichteten Christa und Norbert Becker vom Hotel „Zum Treppche“ dafür die Herborner Coverband EVE.

Musiker versprechen tolle Open-Air-Party

Der Name ist Programm, wie die Musiker mit einem Augenzwinkern erzählen. Schließlich sind EVE nicht nur die ersten drei Buchstaben des englischen Wortes „event“ (Ereignis, Erlebnis). „Sondern ein Bandname, der für grandiose Live-Stimmung steht“, so das Sextett.

Seit nunmehr 25 Jahren rocken sie in unterschiedlichen Besetzungen die Bühnen bei Stadtfesten, Festivals, Kirmes, Messen, Hochzeiten, Betriebsfeiern und Werbe-Präsentationen. Ihre große Geburtstagsparty feierten Anna-Lena Wallenfels und Oliver Schnitte (Gesang) sowie Peter Siegel (Keyboard), Julian Wessel (Gitarre), Thomas Till (Bass) und Gründungsmitglied Jürgen Keiner (Schlagzeug) im März in der Herborner Kulturscheune. Krachende Rocksongs, Partyhits zum Mitgrölen und ein paar einfühlsame Balladen finden sich in ihrem umfassenden Programm wieder. Dafür bedient sich die Coverband der besten nationalen und internationalen Rock- und Popsongs der letzten 30 Jahre sowie aktuellen Stücken aus den Charts. Die Musiker verpassen den Songs von AC/DC, Bon Jovi, Status Quo, Bryan Adams, Lady Gaga, Herbert Grönemeyer, Kings of Leon oder den Ärzten ihre ganz eigene Note.

„Wir freuen uns, am Donnerstag die Veranstaltungsreihe eröffnen zu dürfen. Das wird bestimmt eine tolle Open-Air-Party mitten in Gladenbach. Das Wetter wird super“, schreiben die EVE-Akteure auf ihrer Facebook-Seite.

Das Konzert von EVE findet am Donnerstag, 12. Juli, von 18 bis 22 Uhr auf dem Gladenbacher Marktplatz statt. Der Eintritt ist frei. Für Getränke benötigen die Besucher einen Festivalbecher (0,3 Liter), der einmalig 3,50 Euro kostet und bei allen Konzerten des 2018er Sommerevents gültig ist. Die Bewirtung mit Speisen und Getränken übernehmen die Helfer des Gladenbacher Sportclubs. (mi)