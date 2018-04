Eben ist noch alles im Lot und plötzlich gerät die Welt ins Schwanken

Solange „alles im Lot“ ist, bleibt er im Hintergrund und dient - meist unbemerkt – nicht nur der Orientierung im Raum. Dieser Sinn macht es auch möglich, die eigene Körperhaltung wahrzunehmen und auszubalancieren, sei es in Bewegung oder in Ruhe.

Dahinter stecken ein komplexes System und die Zusammenarbeit verschiedener Zentren innerhalb des Nervensystems. Die Augen, das Gleichgewichtsorgan im Innenohr, das für die Koordination zuständige Kleinhirn sowie die zentrale Verarbeitung im Gehirn müssen zusammenspielen.

Funktioniert ein Glied der Kette nicht, kommen auch die anderen durcheinander und Schwindel entsteht.

Das unangenehme Gefühl des Schwindels kennen viele. Er ist neben Kopf- und Rückenschmerzen einer der häufigsten Gründe, weshalb Menschen zum Arzt gehen. Dabei ist der Schwindel an sich keine Krankheit, sondern nur ein Symptom, erklärt Klinikdirektor Dr. Christoph Best. „Das gestörte Gleichgewichtsgefühl ist ein unspezifisches Anzeichen, das nicht nur in zahlreichen und unterschiedlichen Formen auftritt, sondern auch eine große Palette möglicher Ursachen haben kann. Über hunderte verschiedene Erkrankungen können sich dahinter verbergen“, erläutert der Experte für Gleichgewichts- und Augenbewegungsstörungen.

Lagerungsschindel ist häufigste Form

Die häufigste Schwindelform bei Erwachsenen ist der gutartige Lagerungsschwindel. Er tritt bevorzugt beim Umlegen oder Aufrichten aus liegender Position auf. Die Betroffenen leiden vor allem nachts beim Herumdrehen im Bett oder beim Aufrichten unter kurz dauernden Schwindelanfällen, die von Übelkeit, Erbrechen und Angstgefühl begleitet sein können.

In der Regel klingen die Beschwerden nach Wochen oder Monaten spontan ab, Lagerungsübungen können diesen Schwindel allerdings umgehend beheben.

Als mögliche Ursache für Schwindel, Benommenheit und Schwarzwerden vor den Augen kommt auch eine Mangeldurchblutung des Gehirns in Frage. Meist ist sie auf eine vorübergehende Kreislaufstörung zurückzuführen. In seltenen Fällen kann sich auf diese Art jedoch auch ein Schlaganfall manifestieren, was unbedingt und unverzüglich ärztlich abgeklärt werden muss.

Ein harmloser und physiologischer, und trotzdem als unangenehm empfundener Schwindel, ist der „Reizschwindel“. Er tritt auf, wenn das Gehirn von verschiedenen Sinnesorganen widersprüchliche Eindrücke über die Lage und Bewegung des Körpers erhält. Die Reisekrankheit oder der Höhenschwindel gehören dazu.

Davon abzugrenzen ist der so genannte „Läsionsschwindel“. Er entsteht durch eine krankhafte Störung der Funktion von Sinnesorganen, vor allem des Gleichgewichtsorganes im Ohr.

Mögliche Ursachen sind Entzündungen, Tumore, Durchblutungsstörungen, oder Erkrankungen wie Morbus Menière, eine Erkrankung des Innenohres. Diese Erkrankung tritt vor allem zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr in Erscheinung und zeigt sich mit Schwindelattacken mit Fallneigung, Schweißausbruch, Übelkeit und Erbrechen. Auch die Einnahme vieler Medikamente, beispielsweise Antibiotika, Antidepressiva, Herz stärkende oder Blutdruck senkende Medikamente, kann zu Schwindelanfällen führen. Klinikdirektor Dr. Best rät bei jeder Form von Schwindel, die Ursachen genau abklären zu lassen. „Es ist wichtig, zu erkennen, welche Erkrankung dahinter liegt, “ so der Facharzt für Neurologie. Nach Feststellung der zugrunde liegenden Ursache sind die allermeisten Schwindelformen in aller Regel auch mit einfachen Mitteln gut zu behandeln.