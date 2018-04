Eckelshausener Musiktage starten

An fünf Orten im oberen Lahntal zwischen Biedenkopf und Marburg treten vom 12. bis 21. Mai hochkarätige Solisten und Ensembles auf. Die Schirmherrschaft obliegt Hessens Finanzminister Dr. Thomas Schäfer.

Los geht es am Samstag, 12. Mai, ab 20 Uhr, und Sonntag, 13. Mai, ab 17 Uhr, im Atrium Roth in Buchenau mit zwei Konzerten des Korean Chamber Orchestra (KCO). Der künstlerische Leiter des Festivals, Julius Berger, hat mit den 28 Musikern bereits gemeinsam in Seoul musiziert. Gemeinsam mit ihrem Dirigenten Min Kim sind die Musiker laut Berger „wirkliche musikalische Botschafter, die durch ihr Nachdenken über Musik und ihr engagiertes Miteinander in der Tradition von Gidon Kremer stehen“. Berger wird gemeinsam mit dem KCO unter anderem ein Cello-Konzert von Luigi Boccherini spielen.

Außerdem wirken die koreanische Geigerin Soyoung Yoon und die Konzertmeisterin des Züricher Opernorchesters Hanna Weinmeister mit.

Weiter geht es am Dienstag, 15. Mai, ab 20 Uhr im Biedenkopfer Rathaussaal mit dem britischen Busch-Trio. Die drei jungen Musiker spielen unter anderem Antonín Dvoráks „Dumky“-Trio und das H-Dur-Klaviertrio op. 8 von Johannes Brahms.

Mit Valérie Aimard, der Schwester des Starpianisten Pierre-Laurent Aimard, ist am Mittwoch, 16. Mai, ab 20 Uhr ebenfalls im Biedenkopfer Rathaussaal eine Cellistin zu hören, die ihr virtuoses Spiel unter dem Titel „Phantasie musicale“ mit Pantomime ergänzt.

Zum Auftakt spielt das Korean Chamber Orchestra am 12. und 13. Mai im Atrium Roth in Buchenau

Die populärste aller „Sommernachtstraum“-Musiken erklingt am Freitag, 18. Mai, ab 20 Uhr in der Martinskirche Dautphe. Zu hören ist jedoch nicht Felix Mendelssohn Bartholdys Original, sondern eine Bearbeitung für Bläser-Nonett, gespielt vom Ensemble Prisma, das aus der Jungen Deutschen Philharmonie hervorgegangen ist. Tradition bei den Eckelshausener Musiktagen haben die Chorkonzerte in der Stiftskirche Wetter. Dort singt am Samstag, 19. Mai, ab 17 Uhr der Knabenchor Hannover A-cappella-Werke vom Barock bis zur Gegenwart, darunter auch Volkslieder.

Zum zweiten Mal mit einem Festivalkonzert zu Gast sind die Eckelshausener Musiktage im Goßfeldener Otto Ubbelohdehaus. Dort will sich der in Österreich lebende serbische Akkordeonist Nicola Djoric am Pfingstsonntag, 20. Mai, ab 17 Uhr unter anderem den für sein Instrument bearbeiteten „Bildern einer Ausstellung“ von Modest Mussorgski widmen – als Reverenz an den Aufführungsort.

Zu Ende gehen die 31. Eckelshausener Musiktage am Pfingstmontag, 21. Mai, ab 19 Uhr im Fürstensaal des Marburger Landgrafenschlosses. Solisten der Kronberg Academy, angeführt vom Geiger Friedemann Eichhorn, spielen Ludwig van Beethovens „Gassenhauer“-Klaviertrio, das 1985 entstandene Streichtrio von Alfred Schnittke und das g-Moll-Klavierquartett von Johannes Brahms.

Das 31. Festival wird von einer Ausstellung begleitet. Gezeigt werden unter dem Thema „Tautropfen“ Schwarz-Weiß-Fotografien,von Julius Berger. Die Vernissage ist am Freitag, 11. Mai, ab 19 Uhr, im Schartenhof Eckelshausen.

Geöffnet ist die Ausstellung bis zum 21. Mai täglich von 14 bis 18 Uhr.

Karten für die Konzerte kosten zwischen 25 bis 40 Euro. Erhältlich sind die Tickets per E-Mail an info(at)eckelshausener-musiktage.de, in den Touristinfos in Marburg und Biedenkopf sowie im Schartenhof Eckelshausen.

Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Konzertbeginn. Weitere Informationen gibt es wochentags zwischen 14 und 18 Uhr unter (0 64 61) 27 10 oder unter www.eckelshausener-musiktage.de. (red)