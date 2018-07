Edle Tropfen schmecken lassen

Zu diesem laden der Wirtschaftsring und die Gemeinde alle Freunde edlen Rebensaftes ein. Am Sonntag geht es um 11 Uhr mit Musik von den „Weinberg Vagabunden“ los.

Musikgenuss gibt es auch bei der sechswöchigen Reihe der Rathauskonzerte auf dem Le-Cheylard-Platz vor dem Bürgerhaus. Diese begannen haben am Donnerstag.

Sechswöchige Reihe mit Rathauskonzerten

Und zwar mit dem Blasorchester der Chor- und Musikgemeinschaft Laubuseschbach. begonnen

Weiter geht es jeweils donnerstags am 12. Juli mit den Grävenwiesbacher Musikanten, am 19. Juli mit der Band „Sunlights“, am 26. Juli mit der Band „Top Sound“, am 2. August mit der Kultgruppe „Dicke Backe Attacke“ und am 9. August mit den Elkerhäuser Raubrittern. Bei schlechtem Wetter finden die Rathauskonzerte, die jeweils um 19 Uhr beginnen und rund zwei Stunden dauern, im Foyer des Bürgerhauses statt.

Der Eintritt ist zu allen Konzerten frei. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Als Abschluss der Konzertreihe trifft sich Weilmünster am Donnerstag, 16. August, ab 19 Uhr zum Rathaussingen. (mk)