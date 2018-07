Edle Tropfen und Musik genießen

Auf dem Platz unter den blühenden Lindenbäumen ist das 19. Weinfest in vollem Gange. Wirtschaftsring, Gemeinde und Weingott Bacchus erwarten auch für den zweiten Festtag zahlreiche Freunde des edlen Rebensaftes in dem Marktflecken.

Auf die Tische kommt nur das Beste: Die Bio-Winzer aus den Anbaugebieten Rheinhessen, Nahe und Mosel bieten ihre Weine in den Farben rot, weiß und rosé an. Für Stimmung sorgen ab 11 Uhr mit dem passenden Soundtrack auch die „Weinberg Vagabunden“ .

Begleitend zu den edlen Tropfen gibt es feine Speisen. Freunde deftiger Genüsse finden hier ebenso eine gute Grundlage wie Schleckermäulchen. Der Eintritt ist frei.

Auch nach dem Weinfest geht der Sommer in Weilmünster musikalisch weiter

Musikalisch geht in Weilmünster auch nach dem Weinfest noch einiges. Das verspricht traditionell die Reihe der Rathauskonzerte auf dem Le-Cheylard-Platz vor dem Bürgerhaus. Musiziert wird immer donnerstags und immer zwei Stunden lang.

Am 12. Juli treten die Grävenwiesbacher Musikanten auf. Am 19. Juli folgt die Band „Sunlights“. Einen „Top Sound“ liefert am 26. Juli die gleichnamige Formation ab, bevor am 2. August zur „Dicke Backe Attacke“ geblasen wird und am 9. August die Elkerhäuser Raubrittern das Zepter übernehmen. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Bei schlechtem Wetter finden die Rathauskonzerte im Foyer des Bürgerhauses statt.

Zum Abschluss der Konzertreihe trifft sich Weilmünster am Donnerstag, 16. August, um 19 Uhr zum Rathaussingen. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei und auch zu essen und zu trinken gibt es etwas. (hen)