Ehemalige treffen sich

Limburg Am Samstag, 22. September, steigt in der Marienschule Limburg der „Tag der Ehemaligen“. Vor allem die Jubilare der Abitur- und Fachschuljahrgänge 2018, 2008, 1993, 1978, 1968 und 1958 sind eingeladen. Los geht es um 14 Uhr mit einer feierlichen Andacht in der Kapelle der Schule. Danach spielt die Bläserklasse. Die Jubilare, die vor 25, 50 und 60 Jahren ihren Abschluss an der Marienschule gemacht haben, erwartet eine besondere Ehrung. Die Klassenräume stehen offen. Es gibt auch Kaffee und Kuchen. Die Abiturientinnen des Jahrgangs 2018 können ihre Abiturklausuren einsehen. Hierfür ist das Oberstufenbüro von 11 bis 13 Uhr geöffnet. (red)