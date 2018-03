Ehrung im Fanclub

Langgöns Der Ernst-Mosch-Fanclub Langgöns ehrte in seiner Hauptversammlung für zehn Jahre Mitgliedschaft Jonathan Rieb. Für 25 Jahre wurden Katja Langer-Günther, Janine Datz, Bernd Datz, Lucas Dassler, Dominic Weil, Regina Doll, Marion Wirth, Nico Grosse und Oliver Rieb geehrt. In diesem Jahr sind ein WM-Studio geplant, ein Grillfest, eine Weinprobe im September und ein Oktoberfest sowie ein Grenzgang. Derzeit gehören dem Fanclub 150 Mitglieder an. Das Foto zeigt (v.l.): Reiner Hofmann (Vorsitzender), Katja Langer-Günther, Bernd Datz, Lucas Dassler, Bernd Dassler (Vize-Vorsitzender) und Nico Grosse. (red/Foto: privat)