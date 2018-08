Eigene Bildsprache entwickeln

Ausgestellt wurde er von der Fotografen-Innung Hessen/Rheinhessen. Diese ist wiederum bei der Kreishandwerkerschaft Gießen eine von insgesamt 20 dort organisierten Handwerksinnungen.

Der Gesellenbrief ist das Fundament, die „selbst definierte Basis“, auf der sich eine berufliche Karriere aufbauen lässt. Wenngleich – und das wurde bei der Freisprechungsfeierlichkeit deutlich – nicht alle der jungen Gesellen des Fotografenhandwerks in den erlernten Beruf einsteigen, sondern zu weiteren Ufern aufbrechen wollen.

Es sei wohl auch dem besonderen und in seiner Art und Bestimmung Fotografieaffinen Ort der Freisprechungsfeier geschuldet, dass alle Gesellen der Sommerprüfung 2018, die sowohl in Kassel, als auch in Wiesbaden stattfand, zur Gesellenbriefübergabe in die Räume der Leica AG nach Wetzlar gekommen waren. Das sagte Innungsobermeister Richard Stephan aus Gießen. „Diese 100-Prozent-Quote ist durchaus ungewöhnlich.“

Hinzu kamen noch vier von sechs Teilnehmerinnen an der Winterprüfung 2017/18. Die beiden hessischen Berufsschulen für das Fotografenhandwerk innerhalb des dualen Ausbildungssystems sind die Arnold-Bode-Schule in Kassel und die Gutenberg-Schule in Frankfurt.

Als Fotograf die Leica-Welt in Wetzlar näher und genauer kennenlernen und auf Udo Zell, den Leiter der dortigen Leica-Akademie, hören zu dürfen, das darf man sich natürlich nicht entgehen lassen. Und Zell ergriff vor dem Berufsnachwuchs, der zusammen mit Eltern, Ausbildern, Geschwistern und Freunden den Raum füllte, nochmals das Wort, um die Junggesellen auf ihre Zukunft einzustimmen und zu motivieren. Und diese Zukunft sei – ganz profan, aber unendlich wichtig – von Weiterbildung geprägt. Deren Art und Umfang müsse jeder für sich definieren, müsse das tun, was die individuelle „innere Stärke und Authentizität vorgibt“, so Udo Zell.

Den jungen Fotografen empfahl Zell, eine eigene Bildsprache, eine eigene „Kultur des Bildes“ zu entwickeln und dabei die eigene Arbeit als ein hohes Gut wertzuschätzen. „Zeigen Sie sich. Kreieren, formulieren, inszenieren, definieren Sie Fotografieren und Fotografien. Das ist Ihr Handwerk.“ Auslösen könne heute jeder, fotografieren noch lange nicht. Bei der Kunst des Fotografierens gehe es immer „um den Moment“ und um das „Einfrieren des Zeitgeistes im Bild“.

Klaus Repp, Präsident der Handwerkskammer Wiesbaden, und Walter Kwartnik, Gießener Kreishandwerksmeister, ergänzten Zells Gedanken zum akademischen Fotografieren um die handwerkliche Komponente. Kwartnik wies auf die „Möglichkeiten der heutigen Ingenieurskunst“ – besonders hautnah erlebbar in den Räumen von Leica Camera – hin, die deutlich machten, dass die Entwicklungen auf dem Berufsfeld Fotografie noch nicht am Ende angelangt seien. Er ermuntere, den Nachwuchs, den Meistertitel anzustreben. Den guten Fotografen, so Repp, zeichne nicht nur der Blick für die außergewöhnliche Perspektive aus, sondern auch sein technisches Verständnis für sein kompliziertes Handwerkszeug. Insofern stecke – als zwei Seiten einer Medaille – auch in der Kunst des Fotografierens letztlich viel Handwerk.

Doreen Buck aus Sinn gehört zu den vier besonders ausgezeichneten Innungsbesten

Die 26 jungen Gesellen des Fotografenhandwerks wurden in ebenso vielen Betrieben im Dreieck Kassel-Darmstadt-Mainz ausgebildet, darunter auch solche aus dem Raum Mittelhessen: Kelly Katharina Stracke aus Lich bei Meike Dietz in Lich, Jannick Schütz aus Hungen bei der Digital-Fotogroup in Sinn und Doreen Buck aus Sinn bei Silas Koch in Herborn – wobei Buck und Schütz auch noch zu den vier besonders ausgezeichneten Innungsbesten gehörten.